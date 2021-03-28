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Общество / Здоровье

46 человек заболели коронавирусом и 103 выздоровели в Псковской области 28 марта

28 марта 2021 года, 11:23

В Псковской области 27 марта выявили 46 новых случаев, выздоровели в этот день 103 человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Динамика выздоровления радует», - отметил глава региона.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 34 тыс. 148 человек, выздоровели - 23 тыс. 305.

За минувшие сутки 13 новых случаем заболевания выявили в Пскове (всего 12 тыс. 300), 9 — в Псковском районе (всего 2 тыс. 831). По пять человек заразились в Великих Луках (всего 5 тыс. 904) и Новосокольническом районе (всего 899), четыре — в Невельском районе (всего 1 тыс. 361), по два — в Великолукском (всего 775), Дедовичском (всего 697) и Бежаницком (всего 326) районах, по одному — в Островском (всего 1 тыс. 759), Печорском (всего 649), Палкинском (всего 366) и Новоржевском (всего 302) районах.

По данным официального Телеграм-канала региона, 27 марта подтвердились ещё три летальных исхода от коронавируса. Всего умерли 232 человека.

«Весной активизируются все сезонные респираторные заболевания. Относитесь к своему здоровью бережно, не забывайте вовремя обращаться к врачам за консультацией и лечением», - призвал жителей региона губернатор. 

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