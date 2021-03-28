В Псковскую область идёт аномальное тепло

В регионах Северо-Западного федерального округа и, в частности, в Псковской области, на предстоящей неделе прогнозируется аномально тёплая погода. Например, в Санкт-Петербурге и соседней с Псковской Ленинградской областью температура воздуха ожидается на 6-7 градусов выше нормы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно - температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», - отметил Роман Вильфанд.

Что касается Центрального федерального округа, то там будет на 2-5 градусов теплее нормы.