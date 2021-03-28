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Общество / Армия

В «Авиадартс» «сыграли» псковские экипажи ударных вертолётов

28 марта 2021 года, 10:14

Экипажи ударных вертолётов из Псковской области приняли участие во втором этапе соревнований по воздушной выучке авиационных экипажей Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа «Авиадартс-2021». Турнир прошёл под Санкт-Петербургом в рамках международного конкурса АрМИ-2021, пишет портал 47news со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Участниками состязаний были экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 «Ночной охотник», Ми-24 и многоцелевых вертолётов Ми-8. Соперниками псковичей были военнослужащие Ленинградской и Смоленской областей.

Лётчики выполнили полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, продемонстрировали технику пилотирования и профессиональное мастерство в ходе боевого применения неуправляемых авиационных ракет и автоматических авиационных пушек по наземным целям.

Победителям были признаны экипажи армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО. Они будут представлять округ на всероссийском этапе.

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