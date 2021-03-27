Около 100 воркаут-площадок появятся в этом году в районах Псковской области. Об этом сказал губернатор Псковской области Михаил Ведернкиов, который в субботу, 27 марта, принял участие в открытии межрегиональных соревнований по воркауту — Фестивалю уличного спорта «Street Fest» в Пскове.

Он напомнил участникам, что движение воркаута в регионе получило развитие относительно недавно. При этом уже в 2019 году в Пскове прошел этап Чемпионата мира по этому виду спорта, а за последние два года на территории региона установлено порядка 200 воркаут-площадок.

По его словам, площадки появляются там, где на них есть запрос и анонсировал появление еще ста воркаут-площадок в муниципалитетах в 2021 году.

«Важно, чтобы у всех жителей региона была возможность заниматься спортом. Уличная гимнастика - уникальный вид спорта, потому что работает на все группы мышц и дает хорошую общую физическую подготовку», - сказал губернатор

Отметим, в соревнованиях «Street Fest» приняли участие спортсмены не только из Псковской области, но и из Ленинградской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Всего — около 80 человек.