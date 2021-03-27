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Общество / Образование

Министерство просвещения окажет помощь Псковской области в строительстве школ

27 марта 2021 года, 19:10

Министерство просвещения окажет помощь Псковской области в строительстве школ. Об этом в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава региона рассказал о ходе строительства школ и детских садов в рамках нацпроекта «Образование». По его словам, «камнем преткновения» стало строительство школы в Великих Луках на улице Заслонова. Причина – подрядчик переоценил свои возможности. Кроме того, возникли непредвиденные обстоятельства.

«Мы сейчас делаем все возможное, чтобы проект был реализован. Параллельно занимаемся подготовкой документации: две школы планируется построить в Пскове, одну - в Гдове», - сказал Михаил Ведерников.

Он попросил поддержки Министерства просвещения РФ по увеличению лимитов финансирования на строительство школы в Гдове, или рассмотреть возможность ее возведения в рамках концессионного договора.

Министр отметил, что строительство детских садов в Псковской области идет хорошими темпами, а Министерство готово оказать всю необходимую поддержку и содействие в вопросах строительства школ в Пскове и Гдове.

Также стороны обсудили вопрос реализации поручения президента РФ по модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий региона в части строительства и модернизации школ в ряде муниципалитетов. Сергей Кравцов отметил, что по этим школам нужна поддержка, потому что в них уникальная среда, традиции. Все это важно, по его мнению, сохранить. 

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