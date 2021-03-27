Ограничительные мероприятия в Псковской области продлили до середины апреля

Ограничительные мероприятия на территории Псковской области продлены до 15 апреля текущего года. Соответствующие изменения в указ о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции внес глава региона Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Люди, прибывающие в Псковскую область автомобильным транспортом из Латвии, Эстонии должны иметь при себе подтвержденный отрицательный результат на COVID-19.

При отсутствии его они должны в течение трёх дней со дня прибытия сделать тест в Псковской области. Направить результат необходимо в форме электронного документа или отсканированной копии оригинала справки в региональное Управление Роспотребнадзора по адресу электронной почты upr@60.rospotrebnadzor.ru. Во время ожидания результата исследования необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Данные требования не касаются несовершеннолетних в возрасте до 7 лет, водителей большегрузов, осуществляющих международные перевозки, и граждан, следующих транзитом через Псковскую область в другие субъекты РФ.

Работодателям по-прежнему рекомендуется дважды в месяц за счёт собственных средств организовывать исследование методом ПЦР для водителей, осуществляющих международные перевозки. Эти изменения внесены из-за сложной эпидемиологической ситуации в приграничных странах, а также во избежание завоза на территорию области британского штамма COVID-19.