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Общество / Образование

Средний возраст учителей в России 45-47 лет

27 марта 2021 года, 15:40

Средний возраст учителей в России 45-47 лет. Об этом в ходе ПАИ-live сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что в последнее время много молодых учителей приходят в школу. По его словам, надо сделать все, чтобы из стремление работать в образовательных учреждениях не угасло.

«Мы вместе с учителями, профсоюзом работников образования сегодня работаем над едиными принципами системы оплаты труда, чтобы они были понятны каждому учителю, чтобы была максимально достойной зарплаты», - сказал он.

Напомним, что в субботу, 27 марта, в Пскове работал министр просвещения Сергей Кравцов. Он посетил школу №1, где пообщался с учителями и школьниками.

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