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Общество / Образование

В Пскове появилось новое пространство для молодежи

27 марта 2021 года, 14:35

В Пскове появилось новое пространство для молодежи. Сегодня, 27 марта, открылось уникальное креативное пространство – молодёжный «Лофт.

В Пскове появилось новое пространство для молодежи

Фото ПАИ

У создателей «Лофта» и его обитателей масса идей. К примеру, они хотят сделать станцию для зарядки самокатов, систему «умного» бронирования парковки, детскую площадку, сцену для выступлений и показов фильмов, картинную галерею, лимтературный клуб, декорационные объекты для поддержки скандинавского стиля, а также открытую кухню, коворкинг-дом и многое другое.

Все это ребята рассказали приехавшему поздравить их губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Он пожелал удачи в реализации планов.

Отметим, что уже в первый год работы в «Лофте» хотят провести около 300 мероприятий. 

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