Сергей Кравцов: Гаджеты не должны заменить учебники и тетради

Министр просвещения Сергей Кравцов полагает, что использовать гаджеты следует, как дополнение к уроку. Об этом он сказал в ходе ПАИ-live, отвечая на вопрос о цифровизации школьного образования.

«В рамках нашего проекта «Цифровая образовательная среда» оказываем помощь по решению тех проблем в системе образования, когда учитель, допустим, болеет, не может находиться в классе, но может к нему подключиться — и не пропустит урок. А планшеты, гаджеты — могут лишь быть вспомогательным средством», - отметил Сергей Кравцов.

Министр считает, что те же планшеты надо использовать на уроках точечно, к примеру, чтобы что-то проиллюстрировать или показать фрагмент фильма ученикам.

«Но ни в коем случае не как замену традиционного учебника, традиционных тетрадей», - сказал министр просвещения, добавив, что главное на уроке – живое общение учителя и детей.