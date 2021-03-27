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Общество / Образование

Министр просвещения: Псковская область – один из лидеров организации системы образования

27 марта 2021 года, 11:55

Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал Псковскую область одним из лидеров организации системы образования. Такое мнение он высказал в ходе рабочего визита в Псковский регион.

Кравцов работает сегодня в Пскове. Он уже посетил школу №1, где состоялось подписание протокола Национальной ассоциации учителей естественных наук. Затем Сергей Кравцов побывал на уроке Кикоинского класса. 

Министр просвещения: Псковская область – один из лидеров организации системы образования
Со школьниками пообщался Сергей Кравцов
Фото ПАИ

Ребята одной их групп рассказали министру, что рассматривали кейс о возможности разрешить гражданину строительство автомойки возле берега реки, пояснив свою позицию. Министр отметил, что важно предлагать людям иную альтернативу в случае отказа.

После этого Сергей Кравцов встретился с педагогами школы, в ходе которой обсудил насущные проблемы. 

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