Министр просвещения: Псковская область – один из лидеров организации системы образования

Кравцов работает сегодня в Пскове. Он уже посетил школу №1, где состоялось подписание протокола Национальной ассоциации учителей естественных наук. Затем Сергей Кравцов побывал на уроке Кикоинского класса.

Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал Псковскую область одним из лидеров организации системы образования. Такое мнение он высказал в ходе рабочего визита в Псковский регион.

Ребята одной их групп рассказали министру, что рассматривали кейс о возможности разрешить гражданину строительство автомойки возле берега реки, пояснив свою позицию. Министр отметил, что важно предлагать людям иную альтернативу в случае отказа.

После этого Сергей Кравцов встретился с педагогами школы, в ходе которой обсудил насущные проблемы.