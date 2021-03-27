Министр просвещения Сергей Кравцов находится с визитом в Псковской области

Сегодня, 27 марта, в Псковской области с рабочим визитом находится министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает Telegram - канал Псковские новости.

Планируется, что вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетит школу 1 Пскова, где пройдёт подписание протокола учредительного собрания Национальной ассоциации учителей естественных наук.

Сергей Кравцов пообщается с педагогами. В программе визита рабочая встреча с Михаилом Ведерниковым.