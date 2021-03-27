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Общество

Министр просвещения Сергей Кравцов находится с визитом в Псковской области

27 марта 2021 года, 10:21

Сегодня, 27 марта, в Псковской области с рабочим визитом находится министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает Telegram - канал Псковские новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов находится с визитом в Псковской области

Планируется, что вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетит школу 1 Пскова, где пройдёт  подписание протокола учредительного собрания Национальной ассоциации учителей естественных наук.

Сергей Кравцов пообщается с педагогами. В программе визита  рабочая встреча с Михаилом Ведерниковым.

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