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Общество

Пострадавший при пожаре в псковской горбольнице пациент скончался в реанимации

27 марта 2021 года, 09:56

Пострадавший при пожаре в псковской горбольнице пациент скончался в реанимации. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Прошлой ночью в отделении пульмонологии произошел пожар. Возгорании началось в палате на четвертом этаже. Предположительная причина – курение в кровати одного из пациентов. Куривший мужчина после пожара был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Сегодня утром он скончался. Сотрудники больницы говорят, что ни раз отирали у умершего мужчины спички и сигареты.

Напомним, что медперсонал в момент пожара сработал оперативно. В отделение находились около 50 пациентов, все они были эвакуированы. 

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