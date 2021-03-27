Пострадавший при пожаре в псковской горбольнице пациент скончался в реанимации. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Прошлой ночью в отделении пульмонологии произошел пожар. Возгорании началось в палате на четвертом этаже. Предположительная причина – курение в кровати одного из пациентов. Куривший мужчина после пожара был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Сегодня утром он скончался. Сотрудники больницы говорят, что ни раз отирали у умершего мужчины спички и сигареты.

Напомним, что медперсонал в момент пожара сработал оперативно. В отделение находились около 50 пациентов, все они были эвакуированы.