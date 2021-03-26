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Происшествия / ЧП

Медсёстры рассказали, как эвакуировали пациентов во время пожара в псковской больнице

26 марта 2021 года, 20:56

Две медсестры и две санитарки эвакуировали порядка 50 пациентов пульмонологического отделения псковской городской больницы во время ночного пожара. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Возгорание случилось около 3:00 26 марта в одной из палат на четвёртом этаже здания. Почти сразу прозвучала сигнализация. 

Четыре медработницы, увидев задымление в коридоре, бросились спасать пациентов. Они действовали слажено и решительно: одна вызвала службу спасения, двое других — вывели пациентов из палат.

«Поднимали своими силами, усаживали на каталки. Кого-то несли на руках. Некоторые люди были в панике. Мы предлагали им намочить полотенца, обматывали голову», - рассказала одна из сотрудниц учреждения.

В эпицентр пожара отправилась медсестра Дарья Тимофеева. Своими впечатлениями псковичка поделилась в видеорепортаже ПАИ.

Ранее сообщалось, что от огня пострадали два человека. 45-летний мужчина, который, по предварительным данным, был виновником пожара в пульмонологическом отделении Псковской городской больнице, попал в реанимацию. Еще один — 73-летний мужчина – получил ожоги рук второй степени.

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