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Общество / Коммуналка

Деревья на улице Кузбасской Дивизии в Пскове выпилили для замены коммуникаций

26 марта 2021 года, 17:52

Деревья на улице Кузбасской Дивизии в Пскове спилили, чтобы можно было проводить работы по замене ливневой канализации и других сетей, сообщил корреспонденту «Псковской правды» начальник Управления городского хозяйства администрации города Николай Баринов.

Деревья на улице Кузбасской Дивизии в Пскове выпилили для замены коммуникаций

Фото «Псковской правды»
Деревья на улице Кузбасской Дивизии в Пскове выпилили для замены коммуникаций

Фото «Псковской правды»
Деревья на улице Кузбасской Дивизии в Пскове выпилили для замены коммуникаций

Фото «Псковской правды»
Деревья на улице Кузбасской Дивизии в Пскове выпилили для замены коммуникаций

Фото «Псковской правды»

Он отметил, что на улице Кузбасской Дивизии начинается масштабная реконструкция, на которую на два года выделены порядка 300 млн рублей. «Там будет всё очень красиво: и проезжая часть, и парковки, и пешеходные дорожки», - подчеркнул начальник УГХ. Он добавил, что на пересечении улиц Кузбасской Дивизии и Западной появится круговое движение, отдельная дорога пойдёт на улицу Крестки.

«И подрядчик там очень хороший, наш, псковский, который делал улицу Юбилейную, площадь Героев-десантников. Всё было сделано хорошо», - заявил Николай Баринов.

Он также пообещал, что вместо спиленных деревьев будут высажены новые.

Как рассказал ГТРК «Псков» заместитель начальника УГХ Александр Грацкий, на улице Кузбасской Дивизии спилили 20 берёз. Высадить же планируется 75 шаровидных ив и 20 берез.

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