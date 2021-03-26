В Пскове состоялось пленарное заседание всероссийского Форума учителей естественных наук, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. В мероприятии, которое прошло в БКЗ филармонии 26 марта, приняли участие губернатор Михаил Ведерников, заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк и президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Прежде всего, хочу сказать, что для нас это огромная честь, мы очень рады принимать столь важное мероприятие на псковской земле. Уверен, оно определит дальнейшие пути развития системы образования всей нашей страны, что особенно актуально в наше время трансформаций и изменений», — заметил Михаил Ведерников.

В ходе выступления глава региона обратил внимание, что цифровые технологии не способны на 100% заменить традиционные педагогические практики. Однако, преподаватели должны быть гибкими и готовыми к изменениям. «Удаленный режим обучения, чаты и видеоуроки действительно полезны, но у них есть существенные ограничения и недостатки. Поэтому каждый педагог, чтобы оставаться актуальным, востребованным, вынужден балансировать между этими двумя крайностями, вырабатывать собственный уникальный подход к обучению», — сказал Михаил Ведерников и отметил символичность включения в программу Форума научных Кикоинских чтений.

По словам главы региона, Исаак Кикоин - выдающийся деятель сферы просвещения: от теории он всегда переходил к практике и активно обсуждал свои результаты вместе с профессиональным сообществом и учениками. «Благодаря этому ему удалось стать новатором, заложить новые традиции в педагогике, в том числе, в работе с одаренными детьми, склонными к естественным наукам. Уверен, что такой системный подход актуален и сегодня», — отметил губернатор.

Также к участникам форума обратился заместитель министра просвещения РФ. Он поблагодарил Михаила Ведерникова за гостеприимство и за создание уникальных образовательных пространств для учеников средней школы и их педагогов.

Президент НИЦ «Курчатовский институт», в свою очередь, выступил на пленарном заседании с докладом «Природоподобные технологии как ответ на глобальные вызовы».

«Самое важное — работа с детьми. Мы великая страна, великая научная и технологическая держава, подарившая миру огромное количество гуманитарных ценностей. Мы являемся оплотом гуманитарного богатства мира, на нас огромная ответственность, и на вас, как преподавателей школ, в первую очередь. Успехов!» — отметил Михаил Ковальчук.

Ранее участники мероприятия посетили новые образовательные пространства, организованные в Псковском государственном университете.