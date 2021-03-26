Михаил Ведерников ознакомился с работой цифрового парка ПсковГУ

26 марта глава региона вместе с заместителем Министра просвещения РФ Виктором Басюком и президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 113-й годовщине со дня рождения академика Исаака Константиновича Кикоина. Они побывали в ПсковГУ и оценили новую электронно-образовательную площадку.

Так, в одной из аудиторий проходило заседание студенческих педагогических отрядов ПсковГУ. По видеосвязи в нем участвовали и студенты, находящиеся на тематической смене в международном детском центре «Артек». Они поблагодарили губернатора и руководство ПсковГУ за возможность такой научной практики и предложили реализовать опыт «Артека» в Псковской области.

Кроме того, здесь присутствовали студенты математики и физики, принимавшие участие в проекте «Педагогический кадровый резерв». В период пандемии осенью 2020 года молодые люди заменили более 80 заболевших учителей в школах Пскова. «Та работа, которую вы проводили, для вас станет бесценным опытом в дальнейшей работе. Вы протянули руку помощи, подстраховали учителей, тем самым спасли здоровье, а может быть и жизни тех, кто находился в группе риска. Вы — преподаватели не просто воли судьбы, а по призванию. Уверен, в профессиональном плане у вас все получится», — отметил Михаил Ведерников и наградил студентов Благодарственными письмами администрации Псковской области.

После участники посетили зону для командной студенческой работы, где прошла презентация издания «Великая Отечественная война: без срока давности: Учебные материалы образовательного модуля». Эта книга объединила методические материалы архивов из 23 регионов, повествующих о преступлениях фашистских оккупантов.