Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Михаил Ведерников ознакомился с работой цифрового парка ПсковГУ

26 марта 2021 года, 16:48

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ознакомился с работой цифрового парка Псковского государственного университета, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников ознакомился с работой цифрового парка ПсковГУ

Фото пресс-службы администрации Псковской области

26 марта глава региона вместе с заместителем Министра просвещения РФ Виктором Басюком и президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 113-й годовщине со дня рождения академика Исаака Константиновича Кикоина. Они побывали в ПсковГУ и оценили новую электронно-образовательную площадку. 

Так, в одной из аудиторий проходило заседание студенческих педагогических отрядов ПсковГУ. По видеосвязи в нем участвовали и студенты, находящиеся на тематической смене в международном детском центре «Артек». Они поблагодарили губернатора и руководство ПсковГУ за возможность такой научной практики и предложили реализовать опыт «Артека» в Псковской области.

Кроме того, здесь присутствовали студенты математики и физики, принимавшие участие в проекте «Педагогический кадровый резерв». В период пандемии осенью 2020 года молодые люди заменили более 80 заболевших учителей в школах Пскова. «Та работа, которую вы проводили, для вас станет бесценным опытом в дальнейшей работе. Вы протянули руку помощи, подстраховали учителей, тем самым спасли здоровье, а может быть и жизни тех, кто находился в группе риска. Вы — преподаватели не просто воли судьбы, а по призванию. Уверен, в профессиональном плане у вас все получится», — отметил Михаил Ведерников и наградил студентов Благодарственными письмами администрации Псковской области.

После участники посетили зону для командной студенческой работы, где прошла презентация издания «Великая Отечественная война: без срока давности: Учебные материалы образовательного модуля». Эта книга объединила методические материалы архивов из 23 регионов, повествующих о преступлениях фашистских оккупантов.

Михаил Ведерников ознакомился с работой цифрового парка ПсковГУ

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также делигация приняла участие в открытом интерактивном междисциплинарном занятии «кикоинского класса» «Мое первое открытие». Урок прошел в новой лекционной аудитории имени академика И. Кикоина, открытие которой состоялось в рамках 35-х Кикоинских чтений.

Президент Курчатовского института отметил, что детям повезло с учителями, которые так просто и наглядно объясняют такие сложные вещи.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что аудитория стала продолжением «кикоинского класса», который был открыт на базе средней общеобразовательной школы № 1 в Пскове. «Это как раз та самая преемственность, о чем мы говорили вчера на Кикоинских чтениях, когда особо одаренные дети, изучающие науку с особым интересом, не просто получают образование, а дополняют свои знания и практические навыки на всех этапах обучения вплоть до момента трудоустройства», — сказал он.

Глава региона остался под приятным впечатлением после посещения аудитории и учебного заведения в целом, отметив, что за последние годы в ПсковГУ проведена колоссальная работа по приведению в порядок здания основного корпуса.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове состоялось пленарное заседание всероссийского Форума учителей естественных наук
Деревья на улице Кузбасской Дивизии в Пскове выпилили для замены коммуникаций
Проект Ольгинского моста в Пскове с арками отклонил научно-методический совет
Керамическая плитка как лучшее решение для отделки стен
Курчатовский институт займётся хедхантингом в Псковской области
В период пандемии у жителей Петербурга и Москвы вырос спрос на дома в Псковской области
Новую рубрику с советами для путешествий в выходные запустило Псковское агентство информации
Еще четыре жителя Псковской области скончались от коронавируса
Псковский спортсмен занял второе место в Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту среди глухих

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятна на коже

Общество / Здоровье
26 марта 16:57

Пятна на коже

Откуда берутся кровоподтеки?
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?
Жизнь в картинках

Общество / Знай наших!
23 марта 11:08

Жизнь в картинках

Иллюстрации псковской художницы украшают издания по всему миру