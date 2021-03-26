Проект Ольгинского моста в Пскове с арками отклонил научно-методический совет

«По центру моста предполагалось установить три арки с вантами для укрепления конструкции», - рассказал он. Однако, этот проект был отклонён, поскольку арки создавали бы высотные доминанты, которые неуместны в исторической части.

«Я поддержал мнение совета. Мы не можем согласовать этот проект к реализации», - отметил Вадим Нэдик.