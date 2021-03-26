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Транспорт / Инфраструктура

Проект Ольгинского моста в Пскове с арками отклонил научно-методический совет

26 марта 2021 года, 17:00

Научно-методический совет отклонил проект Ольгинского моста с арками, сообщил корреспонденту «Псковской правды» председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Проект Ольгинского моста в Пскове с арками отклонил научно-методический совет
Проект Ольгинского моста в Пскове
ООО «СтройДорМостПроект»

«По центру моста предполагалось установить три арки с вантами для укрепления конструкции», - рассказал он. Однако, этот проект был отклонён, поскольку арки создавали бы высотные доминанты, которые неуместны в исторической части.

«Я поддержал мнение совета. Мы не можем согласовать этот проект к реализации», - отметил Вадим Нэдик.

Проект Ольгинского моста в Пскове с арками отклонил научно-методический совет
Проект Ольгинского моста в Пскове
ООО «СтройДорМостПроект»

По его словам, у проектировщика практически готов новый проект, уже без арок, и в ближайшее время он его представит. Предполагается, что у моста будет два русловых опоры, между которыми будет большой пролёт, при этом мост останется на той же высоте, что и нынешний.

Реконструкцию Ольгинского моста планируется начать в 2022 году. Предполагается, что в результате сооружение станет шире, наряду с тротуарами появятся велосипедные дорожки. В рамках реконструкции также намечен перенос на 40 метров в сторону от моста Анастасиевской часовни

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