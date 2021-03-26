Керамическая плитка как лучшее решение для отделки стен

Не менее разнообразен стал выбор форм и размеров. В продаже представлена мелкая мозаика, крупные листы керамогранита. Размеры настенной плитки в ванную в последнее время значительно выросли и достаточно популярным стал формат плитки 60*120. Он позволяет сделать помещение более просторным, светлым и уютным. Но с равным успехом можно и испортить интерьер, если неправильно подобрать габариты плитки. В этой статье мы более подробно поговорим на эту тему.

Облицовка стен керамической плиткой – подходящий вариант для помещений разного функционального назначения. Прошли времена, когда производители для оформления стен могли предложить только изделия стандартной прямоугольной формы с цветочным принтом. Сегодня выбор покрытий настолько большой, что можно воплотить в реальность самые смелые дизайнерские идеи. Современные технологии печати позволяют имитировать цвет, фактуру и рисунок натуральных материалов:

Как не ошибиться при выборе размеров плитки?

Для небольшой по площади ванной лучше выбрать среднеформатный кафель прямоугольной формы. Он позволит сделать пространство визуально шире. Если использовать слишком крупные элементы, то придется много нарезать, огибая углы и стояки. От этого испортится декор стен. Также использование крупной плитки в компактном помещении – не самое экономичное решение. При укладке образуется много обрезков – отходов.

Основные критерии – назначение помещения и его размеры. Фартук на кухне легко можно выложить с помощью мелкой плитки. Мозаика – один из популярных форматов. К этой категории относится продукция квадратной формы, длина сторон которой не превышает 15 сантиметров. Но для оформления ванной комнаты мозаика или кабанчик используется в качестве стильного дополнения. Представленное покрытие нужно комбинировать с покраской или плиткой большего формата. В противном случае стену будут «давить».

Способы укладки настенной плитки

Чтобы рассчитать нужное количество материалов, нужно выбрать схему укладки. Если нет опыта работы с кафелем или керамогранитом, то не экономьте на услугах опытных мастеров. Помните, что укладка плиточных материалов – трудоемкий, практически ювелирный процесс. Качественный кафель стоит немало, поэтому лучше доверить его укладку опытному мастеру, чтобы потом не платить больше за свои же ошибки.

Нужно вычертить стены, а затем попробовать разные способы монтажа на бумаге. Есть также специальные программы в сети. Классический вариант предполагает, что кафель мастер начинает класть от угла и резать финальный элемент. Преимущества – экономия на работе и материалах. Более современное решение – сделать 2 подреза в углу по краям. Идеально, если ширина подреза составит больше 50% длины самой плитки. Так вы добьетесь красивой и цельной композиции.

Есть еще один вариант укладки, который в последнее время набирает популярность. Он подойдет для настоящих перфекционистов. Для начала проводится разметка с учетом длины и высоты стены. Это позволит понять, сколько поместиться целых рядов. Затем нужно убрать один из рядов, отцентрировать оставшиеся. В результате по контуру всех стен сформируются эстетичные подрезы большой ширины. Учитывайте, что в этом случае будет больше расход материалов, поэтому покупать кафель нужно с запасом в 5%.

Если вы сомневаетесь, какой из предложенных способов подойдет, проконсультируйтесь с мастером. Он поможет рассчитать нужное количество плитки. Затем остается только определиться с цветом и фактурой. Большой выбор материалов от лучших российский и зарубежных производителей вы найдете в каталоге компании «КЕРАМОГРАНИТ.РУ».