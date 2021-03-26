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Общество

Курчатовский институт займётся хедхантингом в Псковской области

26 марта 2021 года, 15:28

Курчатовский институт займётся хедхантингом в Псковской области. Об этом сообщил академик, президент образовательного учреждения Михаил Ковальчук в эфире ПАИ-live 26 марта.

Курчатовский институт займётся хедхантингом в Псковской области

Фото Псковского агентства информации

По его словам, талантливых людей можно найти в Кикоинском классе, который является совместным проектом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Псковского государственного университета и администрации Псковской области. «Для нас это фактически расширение наших возможностей», - подчеркнул академик. 

Также Михаил Ковальчук отметил, что в регионе стоит важная госзадача в части просветительской миссии. «Просветительство - это вообще благородное дело, оно повышает общекультурный уровень, способствует развитию страны и переводу ее на другие совершенно позиции», - сказал он.

Эту роль в регионе выполняет и ПсковГУ. Гость эфира заявил, что с появлением нового ректора Натальи Ильиной и губернатора Михаила Ведерникова университет стал более живым.

Отдельно Михаил Ковальчук отметил региональный  проект «Без срока давности». «Восстанавливается на новом уровне всё лучшее, что было в советской системе образования. Вы сейчас остановите на улице человека, вам никто не скажет, кто это. А там во всех классах висят портреты тех людей, которые составили славу страны, все идет правильным путем. Я хочу поздравить с этим псковичей», - заключил Михаил Ковальчук.

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