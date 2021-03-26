В период пандемии у жителей Петербурга и Москвы вырос спрос на дома в Псковской области

В период пандемии коронавируса у жителей Москвы и Санкт-Петербурга вырос спрос на дома в Псковской области, сообщил корреспонденту «Псковской правды» директор ООО «Авентин-Псков» Роман Максименко. При этом был отмечен интерес как к аренде загородной недвижимости, так и к покупке. «Были проданы даже те дома, которые до этого два года стояли», - отметил Роман Максименко.

По его словам, особой популярностью у жителей других регионов пользуется недвижимость в Пскове и рядом с городом, в Себежском районе, для петербуржцев и жителей Севера России традиционно интересным является гдовское направление — ближе к Чудскому озеру. В меньшей степени жители других регионов интересуются Изборском и Печорами.

Что касается квартир, рассказал Роман Максименко, то в основном их покупают в Пскове люди пенсионного возраста из Санкт-Петербурга, которые хотят сменить мегаполис с небольшой город. Они выбирают однокомнатные квартиры на вторичном рынке.

В среднем на псковском рынке недвижимости на долю покупателей из других регионов приходится 10-12%.

Директор ООО «Авентин-Псков» также отметил, что в настоящее время активность на рынке недвижимости упала. Она находится на уровне начала 2020 года, при этом превышает показатели 2019 года.

Ранее отмечалось, что в Санкт-Петербурге 7% новостроек выкупают жители Псковской области. По активности спроса они занимают третью строчку после жителей Ленинградской области и москвичей.