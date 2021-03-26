Новую рубрику с советами для путешествий в выходные запустило Псковское агентство информации

Псковское агентство информации запустило новую рубрику «Пакуем чемоданы» , в которой будут рассказывать о маршрутах для путешествий в выходные дни. Новые публикации в этом разделен будут выходить по пятницам.

Читатели могут узнать, как добраться, сколько уйдёт времени на дорогу, где можно переночевать и пообедать, сколько это стоит. Будут и советы для путешественников о том, что лучше взять с собой.

Первый выпуск рассказывает о Полистовском заповеднике и предлагает прогуляться по экологической тропе «Плавницкое болото» - по «краешку одной из крупнейших в Европе Полистово-Ловатской системы верховых болот». Специальной подготовки для путешествия по болоту не потребуется — к началу маршрута туристов доставляют на вездеходах, а сама тропа оборудована деревянными мостками. О растениях и обителях болота туристам расскажет экскурсовод.