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Общество

Новую рубрику с советами для путешествий в выходные запустило Псковское агентство информации

26 марта 2021 года, 13:47

Псковское агентство информации запустило новую рубрику «Пакуем чемоданы», в которой будут рассказывать о маршрутах для путешествий в выходные дни. Новые публикации в этом разделен будут выходить по пятницам.

Новую рубрику с советами для путешествий в выходные запустило Псковское агентство информации

Фото предоставлено Туристским информационным центром Псковской области

Читатели могут узнать, как добраться, сколько уйдёт времени на дорогу, где можно переночевать и пообедать, сколько это стоит. Будут и советы для путешественников о том, что лучше взять с собой.

Первый выпуск рассказывает о Полистовском заповеднике и предлагает прогуляться по экологической тропе «Плавницкое болото» - по «краешку одной из крупнейших в Европе Полистово-Ловатской системы верховых болот». Специальной подготовки для путешествия по болоту не потребуется — к началу маршрута туристов доставляют на вездеходах, а сама тропа оборудована деревянными мостками. О растениях и обителях болота туристам расскажет экскурсовод. 

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