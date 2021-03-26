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Спорт / Соревнования

Псковский спортсмен занял второе место в Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту среди глухих

26 марта 2021 года, 13:38

Псковский спортсмен Иван Макаров занял второе место в Чемпионате Европы по спорту глухих в дисциплине «шоссе – критериум 48 км», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по спорту.

Гонка прошла 25 марта в городе Аланья в Турции. 

Псковский спортсмен занял второе место в Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту среди глухих

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Иван Макаров является спортсменом Центра спортивной подготовки Псковской области, Заслуженным мастером спорта России по спорту глухих (велосипедный спорт-шоссе) и член сборной команды России по спорту глухих. Ранее в этом Чемпионате он уже занял 3 место в индивидуальной гонке на 28 км.

Соревнования будут продолжаться до 28 марта. Псковский спортсмен пробудет в Турции до конца Чемпионата. 

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