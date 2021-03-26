Псковский спортсмен занял второе место в Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту среди глухих

Гонка прошла 25 марта в городе Аланья в Турции.

Псковский спортсмен Иван Макаров занял второе место в Чемпионате Европы по спорту глухих в дисциплине «шоссе – критериум 48 км», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по спорту.

Иван Макаров является спортсменом Центра спортивной подготовки Псковской области, Заслуженным мастером спорта России по спорту глухих (велосипедный спорт-шоссе) и член сборной команды России по спорту глухих. Ранее в этом Чемпионате он уже занял 3 место в индивидуальной гонке на 28 км.

Соревнования будут продолжаться до 28 марта. Псковский спортсмен пробудет в Турции до конца Чемпионата.