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Происшествия

Пскович на снегоходе провалился под лед в устье реки Великой

26 марта 2021 года, 13:10

Пскович на снегоходе провалился под лед в устье реки Великой, в протоке Ворона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Псковской области.

Информация о происшествии поступило в ведомство 25 марта в 20:13.  Снегоход провалился ушёл под лед полностью, а 38-летний мужчина смог выбраться.

Пскович на снегоходе провалился под лед в устье реки Великой

Фото пресс-службы управления МЧС России по Псковской области

На помощь пострадавшему в Псковский район была направлена дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда Пскова на судне на воздушной подушке. Мужчина поддерживал связь со спасателями и подавал им световые сигналы со своего телефона.

В результате спасательный отряд оперативно обнаружили псковича и в 21.10 передал его бригаде скорой помощи. Это произошло в деревне Муровицы Псковского района.

Предварительный диагноз - «общее обморожение».

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает псковичам, что выход людей и выезда транспорта на лед реки Великой запрещен. 

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