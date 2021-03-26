Пскович на снегоходе провалился под лед в устье реки Великой, в протоке Ворона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Псковской области.
Информация о происшествии поступило в ведомство 25 марта в 20:13. Снегоход провалился ушёл под лед полностью, а 38-летний мужчина смог выбраться.
Фото пресс-службы управления МЧС России по Псковской области
На помощь пострадавшему в Псковский район была направлена дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда Пскова на судне на воздушной подушке. Мужчина поддерживал связь со спасателями и подавал им световые сигналы со своего телефона.
В результате спасательный отряд оперативно обнаружили псковича и в 21.10 передал его бригаде скорой помощи. Это произошло в деревне Муровицы Псковского района.
Предварительный диагноз - «общее обморожение».
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает псковичам, что выход людей и выезда транспорта на лед реки Великой запрещен.