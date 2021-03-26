Пскович на снегоходе провалился под лед в устье реки Великой, в протоке Ворона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Псковской области.

Информация о происшествии поступило в ведомство 25 марта в 20:13. Снегоход провалился ушёл под лед полностью, а 38-летний мужчина смог выбраться.