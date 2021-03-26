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Происшествия / ЧП

Виновник пожара в псковской больнице попал в реанимацию

26 марта 2021 года, 10:57

45-летний мужчина, который, по предварительным данным, был виновником пожара в пульмонологическом отделении Псковской городской больнице, попал в реанимацию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём при курении пациента. Он получил отравление угарным газом, термические ожоги полости рта, верхних дыхательных путей, лица и головы.

Второй пострадавший — 73-летний мужчина. У него диагностировали ожоги рук второй степени и перевели в другую палату.

Пожар случился около 3:00 26 марта в одной из палат на четвёртом этаже здания. Эвакуированы были 20 человек.

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