Виновник пожара в псковской больнице попал в реанимацию

45-летний мужчина, который, по предварительным данным, был виновником пожара в пульмонологическом отделении Псковской городской больнице, попал в реанимацию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём при курении пациента. Он получил отравление угарным газом, термические ожоги полости рта, верхних дыхательных путей, лица и головы.

Второй пострадавший — 73-летний мужчина. У него диагностировали ожоги рук второй степени и перевели в другую палату.

Пожар случился около 3:00 26 марта в одной из палат на четвёртом этаже здания. Эвакуированы были 20 человек.