Два человека пострадали в результате пожара в Псковской городской больнице

В пульмонологическом отделении Псковской городской больницы случился пожар, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Возгорание произошло в одной из палат на четвёртом этаже здания.
В пульмонологическом отделении Псковской городской больницы случился пожар, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Возгорание произошло в одной из палат на четвёртом этаже здания.
«Две постовые сестры сработали оперативно, на своих руках эвакуировали всё отделение и применили средства пожаротушения», - отметили в региональном комитете по здравоохранению. Прибывшие на место пожарные ликвидировали очаг возгорания.
В результате пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь.
Что стало причиной пожара, сейчас выясняется.