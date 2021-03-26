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Происшествия / ЧП

Два человека пострадали в результате пожара в Псковской городской больнице

26 марта 2021 года, 09:57

В пульмонологическом отделении Псковской городской больницы случился пожар, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Возгорание произошло в одной из палат на четвёртом этаже здания.

Два человека пострадали в результате пожара в Псковской городской больнице

Фото из официального Телеграм-канала Псковской области
Два человека пострадали в результате пожара в Псковской городской больнице

Фото из официального Телеграм-канала Псковской области
Два человека пострадали в результате пожара в Псковской городской больнице

Фото из официального Телеграм-канала Псковской области

«Две постовые сестры сработали оперативно, на своих руках эвакуировали всё отделение и применили средства пожаротушения», - отметили в региональном комитете по здравоохранению. Прибывшие на место пожарные ликвидировали очаг возгорания.

В результате пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь.

Что стало причиной пожара, сейчас выясняется. 

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