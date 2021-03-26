Два человека пострадали в результате пожара в Псковской городской больнице

«Две постовые сестры сработали оперативно, на своих руках эвакуировали всё отделение и применили средства пожаротушения», - отметили в региональном комитете по здравоохранению. Прибывшие на место пожарные ликвидировали очаг возгорания.

В результате пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь.

Что стало причиной пожара, сейчас выясняется.