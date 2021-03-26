Резидент с проектом на 6 миллиардов может прийти в ОЭЗ «Моглино»

Представители инвестора, рассматривающего возможность вложить в создание производства на территории особой экономической зоны «Моглино» 6 миллиардов рублей, намерены посетить Псков в ближайшее время. Об этом в интервью «Псковской правде» сообщила вице-губернатор Нинель Салагаева.

«В этом году уже достаточно много обращений со стороны инвесторов. В проработке сейчас находится несколько проектов. На этой неделе ожидается приезд представителей одного из них, достаточно емкого по деньгам: порядка 6 миллиардов рублей», - рассказала она.

Нинель Салагаева также сообщила, что на рассмотрение наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» уже поданы документы от еще от одного инвестора с проектом, который оценивается в 200-250 миллионов рублей. По ее словам, речь идет о высокотехнологичной переработке древесины.

ОЭЗ «Моглино» была создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 июля 2012 года № 729 «О создании на территории Псковской области особой экономической зоны промышленно- производственного типа».

Это территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30-40% ниже общероссийских показателей.