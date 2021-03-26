707 миллионов получит ОЭЗ «Моглино» на создание инженерной инфраструктуры

Особая экономическая зона «Моглино» получит бюджетные инвестиции в размере более 707 миллионов рублей. Эти средства будут направлены из федерального бюджета в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Об этом в интервью «Псковской правде» сообщила вице-губернатор Нинель Салагаева.

ОЭЗ «Моглино» была создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 июля 2012 года № 729 «О создании на территории Псковской области особой экономической зоны промышленно- производственного типа».

Это территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30-40% ниже общероссийских показателей.