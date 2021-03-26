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Экономика / Инвестиции

707 миллионов получит ОЭЗ «Моглино» на создание инженерной инфраструктуры

26 марта 2021 года, 09:10

Особая экономическая зона «Моглино» получит бюджетные инвестиции в размере более 707 миллионов рублей. Эти средства будут направлены из федерального бюджета в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Об этом в интервью «Псковской правде» сообщила вице-губернатор Нинель Салагаева.

707 миллионов получит ОЭЗ «Моглино» на создание инженерной инфраструктуры
Нинель Салагаева
Фото Андрея Степанова
707 миллионов 71 тысяча рублей будут внесены в уставный капитал ОЭЗ. Их планируется направить на создание инженерной инфраструктуры в «Моглино-2». Эти вложения позволят расширить площадку, на которой в будущем планируется разместить логистический центр и технопарк.

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ОЭЗ «Моглино» была создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 июля 2012 года № 729 «О создании на территории Псковской области особой экономической зоны промышленно- производственного типа».

Это территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30-40% ниже общероссийских показателей.

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