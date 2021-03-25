Показ нового фильма митрополита Тихона начался на «России 24»

Показ многосерийного документального фильма «Гибель империи. Российский урок», автором которого является митрополит Псковский и Порховский Тихон, начался на телеканале «Россия 24».

По словам автора, старт показа намеренно отложили до второй недели Великого поста. Как сообщает сайт Вести.Ru, митрополит пояснил, что «на первой неделе поста православные христиане стараются не отвлекаться ни на что».

Фильм рассказывает о событиях февральской революции 1917 года. По словам митрополита Тихона, «это был критический момент для всей России», который «повернул всю историю страны и сокрушил в ней многое». Автор говорит, что лишь дает зрителям информацию к размышлению, пересказывая факты. Он рассчитывает, что выводы они сделают сами, проанализировав увиденное.

«Моей главной задачей было рассказать, каким образом и при чьем участии происходили те страшные события», - добавил он. По словам митрополита Тихона, фильм - «это рассказ о том, что мы можем натворить сами с собой и со своей страной».

Всего фильм «Гибель империи. Российский урок» будет включать 18 серий. Первые из них уже доступны в интернете.