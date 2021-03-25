Александр Козловский: Праймериз «Единой России» будут высоконкурентными

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский уверен, что праймериз «Единой России» будут высоконкурентными. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 25 марта.

Как сообщает Псковское агентство информации, политик сделал прогноз, что в праймериз по определению кандидатов от партии в депутаты Государственной Думы и Псковского областного Собрания примут участие более 100 человек и «будет достаточно интересная внутрипартийная борьба».

Александр Козловский считает, что «такая конкурентная борьба, как предварительное голосование, это тот вариант, который должен множиться», и что «может быть и другие партии по примеру «Единой России» применят такую форму выдвижения кандидатов», поскольку это «оживляет внутрипартийную историю».

На данный момент, по его словам, на праймериз уже выдвинулись председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача областной больницы по хирургии Игорь Дитрих, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Наталья Мельникова, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин, помощник сенатора от Псковской области Армен Мнацаканян, Дмитрий Алекминский из детско-юношеской спортивной школы «Мастер».

«Я думаю, что в ближайшее время этот список будет прирастать», - отметил Александр Козловский, добавив, что «большинство среди них будут как раз новые имена».