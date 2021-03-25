Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Псковской области богатейшее историко-культурное наследие, которым гордятся, вдохновляются и которое изучают не только жители области, но и всей страны», - отметил глава региона и подчеркнул, что работники сферы культуры вносят в это большой вклад. Именно они прививают любовь к искусству и традициям Псковской области, хранят и приумножают духовное богатство региона, вовлекая в культурную жизнь новых участников.

«Каждый работник отрасли обладает особой чуткостью, неравнодушием, талантом, развитым чувством прекрасного, колоссальным энтузиазмом и любовью к Родине», - сказал Михаил Ведерников.

По его мнению, каждое мероприятие, праздник, фестиваль или акция, которые проводятся в Псковской области, пользуются популярностью не только среди жителей региона, но и туристов.

Губернатор поблагодарил специалистов за преданность профессии, бережное отношение к традициям, а также воспитание подрастающего поколения. «Вы привносите в нашу жизнь праздник, добро, вдохновение и красоту!» - заключил глава региона.