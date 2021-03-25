Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником

25 марта 2021 года, 17:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«В Псковской области богатейшее историко-культурное наследие, которым гордятся, вдохновляются и которое изучают не только жители области, но и всей страны», - отметил глава региона и подчеркнул, что работники сферы культуры вносят в это большой вклад. Именно они прививают любовь к искусству и традициям Псковской области, хранят и приумножают духовное богатство региона, вовлекая в культурную жизнь новых участников.

«Каждый работник отрасли обладает особой чуткостью, неравнодушием, талантом, развитым чувством прекрасного, колоссальным энтузиазмом и любовью к Родине», - сказал Михаил Ведерников.

По его мнению, каждое мероприятие, праздник, фестиваль или акция, которые проводятся в Псковской области, пользуются популярностью не только среди жителей региона, но и туристов.

Губернатор поблагодарил специалистов за преданность профессии, бережное отношение к традициям, а также воспитание подрастающего поколения. «Вы привносите в нашу жизнь праздник, добро, вдохновение и красоту!» - заключил глава региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Показ нового фильма митрополита Тихона начался на «России 24»
Состав Псковского областного Собрания может обновиться на 50%
Александр Козловский: Праймериз «Единой России» будут высоконкурентными
С 1 апреля семьи Псковской области смогут подать заявление на повышенный размер выплат на детей
Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» учреждено в Псковской области
Бюджет Псковской области увеличился почти на три миллиарда рублей
Девять раз штрафовали УГХ Пскова за ненадлежащее содержание дорог
Аркадий Мурылев: Успешность привлечения инвестиций зависит от взаимодействия всех сторон процесса
В Великих Луках открылся еще один детский сад

Комментарии

Авторизация
No comments
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?
Жизнь в картинках

Общество / Знай наших!
23 марта 11:08

Жизнь в картинках

Иллюстрации псковской художницы украшают издания по всему миру
Экосуббота прошла в Пскове

Общество / Экология
22 марта 18:00

Экосуббота прошла в Пскове

«Экосуббота» — это не просто разовые акции, это постоянный контроль за территорией, за средой обитания