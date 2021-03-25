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Экономика / Деньги

С 1 апреля семьи Псковской области смогут подать заявление на повышенный размер выплат на детей

25 марта 2021 года, 18:05

С 1 апреля жители Псковской области смогут подать заявление на получение повышенного размера выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Соответствующая правовая норма закреплена в региональном законодательстве на 56-й сессии.

Перерасчёт выплат будет производиться с начала года. Претендовать на увеличенную социальную поддержку смогут малоимущие семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.

Стандартный размер выплаты составляет 50% величины регионального прожиточного минимума для детей. Однако, для тех, чьи доходы всё равно не дотягивают до прожиточного минимума, предусмотрены выплаты в 75% (8834,25 рублей) или в 100% (11 тысяч 779 рублей).

В Псковской области, по предварительным оценкам, на повышенный размер выплат смогут рассчитывать порядка 14 тысяч семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Обязательства будут финансироваться областным бюджетом, в том числе за счёт предоставленной региону федеральной субсидии.

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