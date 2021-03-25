Бюджет Псковской области увеличился почти на три миллиарда рублей

Бюджет Псковской области увеличился почти на 2 млрд 910 млн 949 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

2,5 млрд составили безвозмездные поступления из государственного бюджета и 410 млн – ожидаемые дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц и акцизам на алкогольную продукцию. Соответствующие закон, утверждающий новые параметры главного финансового документа региона, депутаты регионального парламента приняли на 56-й сессии. Расходная часть бюджета увеличилась на 2 млрд 961 млн 85 тысяч рублей.

Федеральные средства предназначены для нескольких направлений: 60 млн рублей направят на оснащение спортивных объектов оборудованием, 26,2 млн рублей – на комплексное развитие сельских территорий, почти 12 млн рублей – на покупку лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 46 млн рублей – на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, 9,9 млн рублей – на поддержку хлебопекарных предприятий.

149,7 млн рублей поступило в регион по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Большая часть этих средств предназначается для модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Федеральный трансферт в размере 2,2 млрд рублей выделен Псковской области на обеспечение дорожной деятельности.