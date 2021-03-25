Бюджет Псковской области увеличился почти на три миллиарда рублей

Бюджет Псковской области увеличился почти на 2 млрд 910 млн 949 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Бюджет Псковской области увеличился почти на 2 млрд 910 млн 949 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
2,5 млрд составили безвозмездные поступления из государственного бюджета и 410 млн – ожидаемые дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц и акцизам на алкогольную продукцию. Соответствующие закон, утверждающий новые параметры главного финансового документа региона, депутаты регионального парламента приняли на 56-й сессии. Расходная часть бюджета увеличилась на 2 млрд 961 млн 85 тысяч рублей.
Федеральные средства предназначены для нескольких направлений: 60 млн рублей направят на оснащение спортивных объектов оборудованием, 26,2 млн рублей – на комплексное развитие сельских территорий, почти 12 млн рублей – на покупку лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 46 млн рублей – на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, 9,9 млн рублей – на поддержку хлебопекарных предприятий.
149,7 млн рублей поступило в регион по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Большая часть этих средств предназначается для модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Федеральный трансферт в размере 2,2 млрд рублей выделен Псковской области на обеспечение дорожной деятельности.
Дотации местным бюджетам выросли за счёт собственных средств региона почти на 67 млн рублей. Также на 94 млн рублей увеличились лимиты бюджетных обязательств по мероприятию «Создание мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». Для обеспечения регулярных пассажирских перевозок по подпрограмме «Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта» направлено 75,5 млн рублей.
В настоящее время доходы областного бюджета составляют 43 млрд 947 млн 461 тысяч рублей, расходы – 46 млрд 606 млн 49 тысяч рублей, дефицит – 2 млрд 658 млн 588 тысяч рублей.
Кроме того, в ходе 56-ой сессии регионального парламента был принят закон, позволяющий муниципальным образованиям области предоставлять друг другу бюджетные кредиты. Такое право предусмотрено федеральным законодательством.
За бюджетным кредитом должен обратиться глава местной администрации. Цели предоставления кредита и размеры платы устанавливаются представительным органом местного самоуправления, из бюджета которого предоставляется бюджетный кредит.
Предоставление кредита оформляется соответствующим соглашением на срок не более трёх лет.