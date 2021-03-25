Девять раз штрафовали УГХ Пскова за ненадлежащее содержание дорог

Управление городского хозяйства администрации Пскова девять раз привлекали к ответственности за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, заявил начальник ГИБДД УМВД РФ по городу Пскову Владимир Папорт в эфире ПАИ-live 25 марта.

По его словам, жалобы поступают как на уборку города от снега, так и на наличие выбоин на проезжей части. «Госинспекторы дорожного надзора выезжают на место, проверяют, если есть недостатки, пишутся акты выявленных недостатков и направляются в УГХ», - отметил Владимир Папорт.

Проблемные участки, выявленные сотрудниками ведомства, должны быть устранены в течение 12 суток в зависимости от вида дорог: магистральные или местные. «Последняя проверка была по улице Яна Райниса. Администрация успела своевременно устранить выявленные недостатки», - добавил начальник УГИБДД.

Если через определенное количество времени недостатки остаются, госавтоинспекция проводит внеплановую проверку УГХ и привлекает к административной ответственности. Штраф в этом случае составляет 300 тысяч рублей, заключил Владимир Папорт.