Аркадий Мурылев: Успешность привлечения инвестиций зависит от взаимодействия всех сторон процесса

24 марта Опочецкий район стал площадкой для встречи, на которой активно обсуждалась тема создания условий для привлечения инвесторов в муниципалитетах региона. Инициатором проведения серии мероприятий по данной тематике выступило Агентство инвестиционного развития Псковской области. Это уже вторая встреча, на которую были приглашены представители Себежского, Красногородского, Пустошкинского, Пушкиногорского районов, федеральной налоговой службы, прокуратуры, предприниматели Опочецкого района.

Круглый стол открыл глава муниципалитета Юрий Ильин, который отметил, что «маленькие» районы, такие как Опочецкий и соседствующие с ним, так же заинтересованы в привлечении инвесторов на свою территорию, как и крупные муниципалитеты. - Где есть инвестор – там есть движение, рабочие места, перечисления в бюджет, строительство и развитие, - сказал Юрий Ильин, выразив надежду, что подобные встречи будут проводиться на постоянной основе. Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в своем выступлении отметил, что каждый район Псковской области обладает своим определенным потенциалом, который в полной мере не используется. - Поэтому цель встречи - не презентация инструментов или мер, а разбор тех ситуаций, которые существуют. Мы вместе выполняем одну общую задачу - формирование благоприятного инвестиционного климата, - подчеркнул он.

В своем выступлении он также обратил внимание на те проекты, которые реализуются на территориях Пустошкинского, Пушкиногорского, других районов и призвал собравшихся не гнаться за их количеством, а качественно решать проблемы возможных инвесторов и обращать внимание на тех представителей бизнес-сообщества, которые уже ведут свое дело на территории района. Об актуальных проблемах, с которыми сталкивается предпринимательское сообщество, в том числе, при реализации инвестпроектов, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев. - Это уже второе мероприятие, которые мы проводим совместно с Агентством, - сказал он. - Одна из наших целей на перспективу – наладить активное взаимодействие между органами местного самоуправления и бизнесом с участием органов исполнительной власти области в рамках реализации инвестпроектов. Должна появиться взаимная заинтересованность в этом направлении.