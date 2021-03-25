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Экономика / Инвестиции

Аркадий Мурылев: Успешность привлечения инвестиций зависит от взаимодействия всех сторон процесса

25 марта 2021 года, 16:21

24 марта Опочецкий район стал площадкой для встречи, на которой активно обсуждалась тема создания условий для привлечения инвесторов в муниципалитетах региона. Инициатором проведения серии мероприятий по данной тематике выступило Агентство инвестиционного развития Псковской области. Это уже вторая встреча, на которую были приглашены представители Себежского, Красногородского, Пустошкинского, Пушкиногорского районов, федеральной налоговой службы, прокуратуры, предприниматели Опочецкого района.

Аркадий Мурылев: Успешность привлечения инвестиций зависит от взаимодействия всех сторон процесса

Фото Арсения Тимашова

Круглый стол открыл глава муниципалитета Юрий Ильин, который отметил, что «маленькие» районы, такие как Опочецкий и соседствующие с ним, так же заинтересованы в привлечении инвесторов на свою территорию, как и крупные муниципалитеты.

- Где есть инвестор – там есть движение, рабочие места, перечисления в бюджет, строительство и развитие, - сказал Юрий Ильин, выразив надежду, что подобные встречи будут проводиться на постоянной основе.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в своем выступлении отметил, что каждый район Псковской области обладает своим определенным потенциалом, который в полной мере не используется.

- Поэтому цель встречи - не презентация инструментов или мер, а разбор тех ситуаций, которые существуют. Мы вместе выполняем одну общую задачу - формирование благоприятного инвестиционного климата, - подчеркнул он.

Аркадий Мурылев: Успешность привлечения инвестиций зависит от взаимодействия всех сторон процесса

Фото Арсения Тимашова

В своем выступлении он также обратил внимание на те проекты, которые реализуются на территориях Пустошкинского, Пушкиногорского, других районов и призвал собравшихся не гнаться за их количеством, а качественно решать проблемы возможных инвесторов и обращать внимание на тех представителей бизнес-сообщества, которые уже ведут свое дело на территории района.

Об актуальных проблемах, с которыми сталкивается предпринимательское сообщество, в том числе, при реализации инвестпроектов, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев.

- Это уже второе мероприятие, которые мы проводим совместно с Агентством, - сказал он. - Одна из наших целей на перспективу – наладить активное взаимодействие между органами местного самоуправления и бизнесом с участием органов исполнительной власти области в рамках реализации инвестпроектов. Должна появиться взаимная заинтересованность в этом направлении.

Аркадий Мурылев: Успешность привлечения инвестиций зависит от взаимодействия всех сторон процесса

Фото Арсения Тимашова

По словам Аркадия Мурылева, количество обращений в 2020 году увеличилось на 40 % и составило около четырёх сотен.

- Это, прежде всего, высокие тарифы на энергоносители, тяжелая налоговая нагрузка, нарушения в исполнении государственных и муниципальных контрактов, сложности получения финансовых услуг, защита авторских и интеллектуальных прав, а также вопросы, связанные с мерами поддержки в период пандемии коронавируса, - сообщил он, добавив, что с этими проблемами сталкиваются и приходящие в регион инвесторы.

Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Опочецкого района Алексей Разумовский особо акцентировал внимание на местных вопроса. Среди них - наличие у Опочки статуса исторического поселения, который практически полностью блокирует строительство в городе, и повышение кадастровой стоимости объектов, и наличие «белых пятен» на кадастровой публичной карте земельных участков.

 По итогам заседания глава Опочецкого района Юрий Ильин обратился к Аркадию Мурылеву с просьбой об оказании помощи в решении вопроса изменения расстояния в границах защитных зон объектов культурного наследия для дальнейшего комплексного развития территории района.

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