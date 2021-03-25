В Великих Луках открылся еще один детский сад

Новый детский сад «Красная шапочка» открылся в Великих Луках 25 марта, сообщает газета «Великолукская Правда Новости».
Новый детский сад «Красная шапочка» открылся в Великих Луках 25 марта, сообщает газета «Великолукская Правда Новости».
Детский сад №16 рассчитан на 140 детей. Всего в здании располагаются восемь групп: четыре от 3 до 7 лет и четыре ясельных.
Специально для малышей в садике оборудовали просторные залы для занятий музыкой и физкультурой, сухие бассейны с подсветкой, цифровые лаборатории, интерактивные доски, проекторы. Кроме того, здесь есть медицинский блок, пищеблок полного цикла и прачечная, оснащенные по последнему слову техники.
На территории дошкольного учреждения построены современные прогулочные площадки с игровыми формами и теневыми навесами для каждой группы. Оборудована спортивная площадка для занятий физической культурой, парковка и навесы для колясок.
Садик рассчитан на детей с ограниченными возможностями здоровья. На входе в учреждение есть пандус. Кроме того, специалисты рассчитали ширину дверных проемов и предусмотрели кабинеты для занятий со специалистами: логопедом, психологом. Для детей также оборудовали и специальную санитарную комнату.
В будущем здесь появятся адаптированные образовательные программы для учеников, требующих специальной коррекционной помощи. Также планируется организовать разнообразные кружки и секции.
Новый детский сад возведен на улице Заслонова, 42 А в рамках национального проекта «Демография». Ранее здесь находилось другое здание дошкольное учреждение, рассчитанное на 110 мест. Его снесли из-за аварийного состояния в 2019 году.
«Строительство в Великих Луках такого красивого, современного детского сада является результатом плановой, системной работы руководства города и лично Главы Великих Лук Николая Николаевича Козловского по обеспечению доступного и качественного дошкольного образования в нашем городе. Открытие детского садика – событие значимое и долгожданное для этого микрорайона, важный вклад в развитие всей системы дошкольного образования Великих Лук, – отметил заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович. - Особо отмечу деятельное участие заведующей учреждением Анны Романовой. Хочу также поблагодарить за поддержку и внимание к возведению объекта Губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова».