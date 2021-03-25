В Великих Луках открылся еще один детский сад

Детский сад №16 рассчитан на 140 детей. Всего в здании располагаются восемь групп: четыре от 3 до 7 лет и четыре ясельных.

Специально для малышей в садике оборудовали просторные залы для занятий музыкой и физкультурой, сухие бассейны с подсветкой, цифровые лаборатории, интерактивные доски, проекторы. Кроме того, здесь есть медицинский блок, пищеблок полного цикла и прачечная, оснащенные по последнему слову техники.

На территории дошкольного учреждения построены современные прогулочные площадки с игровыми формами и теневыми навесами для каждой группы. Оборудована спортивная площадка для занятий физической культурой, парковка и навесы для колясок.

Садик рассчитан на детей с ограниченными возможностями здоровья. На входе в учреждение есть пандус. Кроме того, специалисты рассчитали ширину дверных проемов и предусмотрели кабинеты для занятий со специалистами: логопедом, психологом. Для детей также оборудовали и специальную санитарную комнату.

В будущем здесь появятся адаптированные образовательные программы для учеников, требующих специальной коррекционной помощи. Также планируется организовать разнообразные кружки и секции.