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Общество / Образование

В Великих Луках открылся еще один детский сад

25 марта 2021 года, 16:13

Новый детский сад «Красная шапочка» открылся в Великих Луках 25 марта, сообщает газета «Великолукская Правда Новости».

В Великих Луках открылся еще один детский сад

Фото Александра Воробьёва

Детский сад №16 рассчитан на 140 детей. Всего в здании располагаются восемь групп: четыре от 3 до 7 лет и четыре ясельных. 

Специально для малышей в садике оборудовали просторные залы для занятий музыкой и физкультурой, сухие бассейны с подсветкой, цифровые лаборатории, интерактивные доски, проекторы. Кроме того, здесь есть медицинский блок, пищеблок полного цикла и прачечная, оснащенные по последнему слову техники. 

На территории дошкольного учреждения построены современные прогулочные площадки с игровыми формами и теневыми навесами для каждой группы. Оборудована спортивная площадка для занятий физической культурой, парковка и навесы для колясок.

Садик рассчитан на детей с ограниченными возможностями здоровья. На входе в учреждение есть пандус. Кроме того, специалисты рассчитали ширину дверных проемов и предусмотрели кабинеты для занятий со специалистами: логопедом, психологом. Для детей также оборудовали и специальную санитарную комнату.

В будущем здесь появятся адаптированные образовательные программы для учеников, требующих специальной коррекционной помощи. Также планируется организовать разнообразные кружки и секции.

В Великих Луках открылся еще один детский сад

Фото Александра Воробьёва
В Великих Луках открылся еще один детский сад

Фото Александра Воробьёва
В Великих Луках открылся еще один детский сад

Фото Александра Воробьёва
В Великих Луках открылся еще один детский сад

Фото Александра Воробьёва

Новый детский сад возведен на улице Заслонова, 42 А в рамках национального проекта «Демография». Ранее здесь находилось другое здание дошкольное учреждение, рассчитанное на 110 мест. Его снесли из-за аварийного состояния в 2019 году.

«Строительство в Великих Луках такого красивого, современного детского сада является результатом плановой, системной работы руководства города и лично Главы Великих Лук Николая Николаевича Козловского по обеспечению доступного и качественного дошкольного образования в нашем городе. Открытие детского садика – событие значимое и долгожданное для этого микрорайона, важный вклад в развитие всей системы дошкольного образования Великих Лук, – отметил заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович. - Особо отмечу деятельное участие заведующей учреждением Анны Романовой. Хочу также поблагодарить за поддержку и внимание к возведению объекта Губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова».

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