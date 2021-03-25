Еще пять пешеходных переходов в Пскове могут ликвидировать

В Пскове планируется ликвидировать еще пять пешеходных переходов, сообщил начальник УГИБДД УМВД по Пскову Владимир Папорт в эфире ПАИ-live 25 марта .

В настоящее время решается вопрос с переходами на Октябрьском проспекте у дома №10, на Октябрьском проспекте — улице Вокзальной и на перекрестке Крестовского шоссе и Островской улицы. «Либо мы их оборудуем светофорными объектами, либо ликвидируем», - пояснил Владимир Папорт.

Также начальник УГИБДД напомнил, что нерегулируемые пешеходные переходы больше не могут существовать на дорогах, где есть четыре или более полосы. Эта норма регулируется новым ГОСТом, который был принят в прошлом году.

«Таких переходов в Пскове 35. Мы с администрацией Пскова работаем, чтобы обеспечить безопасность на таких широких улицах и, соответственно, безопасный переход проезжих частей», - уточнил гость эфира.

Отдельно ведомство рассматривает переходы, которые дублируют регулируемые или являются небезопасным для пешеходов, подчеркнул Владимир Папорт.