На 210 тысяч жителей Пскова приходится 115 тысяч автомобилей

В Пскове зарегистрированы 115 тысяч автомобилей, заявил начальник УГИБДД УМВД по Пскову Владимир Папорт в эфире ПАИ-live 25 марта.

Это количество приходится всего на 210 тысяч горожан, отметил Папорт и добавил, что ежегодно число личного транспорта увеличивается примерно на 3 тысячи.

Кроме того, на работу в Псков ездит практически весь Псковский район. «Плюс приезжие из других муниципалитетов. Соответственно, плотность автомобильного трафика достаточно высокая. К этим 115 тысячам по самым скромным подсчетам можно прибавить ещё 30-40 тысяч», - подчеркнул начальник УГИБДД УМВД по Пскову.