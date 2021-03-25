Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

На 210 тысяч жителей Пскова приходится 115 тысяч автомобилей

25 марта 2021 года, 15:12

В Пскове зарегистрированы 115 тысяч автомобилей, заявил начальник УГИБДД УМВД по Пскову Владимир Папорт в эфире ПАИ-live 25 марта.

На 210 тысяч жителей Пскова приходится 115 тысяч автомобилей

Фото Андрея Степанова

Это количество приходится всего на 210 тысяч горожан, отметил Папорт и добавил, что ежегодно число личного транспорта увеличивается примерно на 3 тысячи.

Кроме того, на работу в Псков ездит практически весь Псковский район. «Плюс приезжие из других муниципалитетов. Соответственно, плотность автомобильного трафика достаточно высокая. К этим 115 тысячам по самым скромным подсчетам можно прибавить ещё 30-40 тысяч», - подчеркнул начальник УГИБДД УМВД по Пскову.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Бюджет Псковской области увеличился почти на три миллиарда рублей
Девять раз штрафовали УГХ Пскова за ненадлежащее содержание дорог
Аркадий Мурылев: Успешность привлечения инвестиций зависит от взаимодействия всех сторон процесса
В Великих Луках открылся еще один детский сад
Еще пять пешеходных переходов в Пскове могут ликвидировать
Коронавирус унес жизни еще трех жителей Псковской области
Подсветку псковских памятников отключат во время акции «Час Земли»
В Москве задержали члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников
Михаил Ведерников поручил руководству Пскова составить график приведения в порядок рекламных конструкций

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?