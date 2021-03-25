В Москве задержали члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников

В Москве задержали Германа Арбенина, который состоял в банде Шамиля Басаева и участвовал в нападении на 6 роту в Чечне в 2000 году. Об этом сообщают федеральные СМИ. Операцию провели сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии

Уроженца Чечни Германа Арбенина подозревают в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на силовиков. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие также будет настаивать на помещение задержанного в СИЗО.

Поиски остальных бандитов продолжаются.

Ранее сообщалось, что установлена причастность 29 лиц. 18 из них осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро были объявлены в розыск, однако двое из них скончались – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления.

Несколько дел находятся на рассмотрении в суде. Еще более 40 человек проверяются на причастность к совершению преступления.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни. Во время контртеррористической операции на них напали две тысячи боевиков. В результате неравного сражения из 90 десантников выжили только шесть.

За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.