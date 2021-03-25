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Общество / Коммуналка

Станцию химподготовки воды планируется построить в Пскове

25 марта 2021 года, 11:36

В Пскове планируется построить станцию химической подготовки воды. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на сессии Псковского областного Собрания, где он выступил с докладом о водоснабжении в рамках парламентского часа, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Станцию химподготовки воды планируется построить в Пскове

Сергей Грахов пояснил, вода из подземных источников, которая поступает в дома, полностью пригодна для питья. Она соответствует по химическому составу всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Однако, в воде содержится трёхвалентное железо, которое при нагревании преобразуется в двухвалентное железо, а оно в результате выпадает в осадок.

По словам Сергея Грахова, сейчас власти Псковской области и города изыскивают средства для подготовки проектно-сметной документации для строительства второго этапа подземного водозабора и станции химической подготовки воды, что позволит решить проблему с железом.

Сергей Грахов отметил, что на подготовку проектно-сметной документации необходимо порядка 50 млн рублей, при этом источник финансирования на 90% определён. «Там есть несколько вариантов», - сказал он.

Председатель комитета рассчитывает, что администрация Пскова начнёт разработку проектно-сметной документации уже в этом году.

Он подчеркнул, что сами строительные работы потребуют значительных финансовых вложений, поэтому за поддержкой регион обратится в федеральный центр.

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