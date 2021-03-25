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Общество

Михаил Ведерников поручил руководству Пскова составить график приведения в порядок рекламных конструкций

25 марта 2021 года, 11:51

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил руководству Пскова составить план-график приведения в порядок рекламных объектов города на 2021 год, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поручил руководству Пскова составить график приведения в порядок рекламных конструкций

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что центральные улицы Пскова и все точки притяжения туристов должны войти в график в первую очередь. «Важно, чтобы работа велась не эпизодично, а планомерно и комплексно, чтобы контролировать ситуацию, видеть реальные результаты работы. Это важно для формирования позитивного примера для последующего распространения в муниципалитеты практики совершенствования внешнего вида населенных пунктов», — подчеркнул губернатор.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в свою очередь отметил, что в городе был принят дизайн-код размещения вывесок и разработана правовая база, регламентирующая деятельность собственников и арендаторов торговых помещений. Он обратил внимание, что новые площадки, которые открываются в Пскове, уже оформлены по новым стандартам.

Оформление остальных объектов, по словам Братчикова, должно быть приведено в соответствие с новыми требованиями до лета. Нарушителей ждут меры административного воздействия.

Михаил Ведерников поручил руководству Пскова составить график приведения в порядок рекламных конструкций

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил руководство города за проделанную работу и акцентировал внимание на необходимость создания алгоритма действий в отношении нарушителей. Губернатор предложил предоставлять выбор: либо самостоятельно исправить вывеску, или передать эту работу городским службам с последующим выставлением счета за оказанные услуги.

Также Александр Братчиков рассказал о борьбе с незаконными рекламными конструкциями. Порядка 30 таких объектов демонтировано в Пскове за два года. За прошлый год в городе было убрано почти 50 рекламных щитов и выявлено более 3,2 тыс. объектов незаконной рекламы. Все они устранены. Кроме того, 400 объектов стационарной торговли были приведены к единому стилю оформления и более 110 — демонтированы.

В рамках совещания стороны рассмотрели вопросы, связанные с работой летних кафе, террас и мобильных точек торговли, а также план модернизации аттракционов в детском парке.

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