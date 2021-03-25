Михаил Ведерников поручил руководству Пскова составить график приведения в порядок рекламных конструкций

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил руководству Пскова составить план-график приведения в порядок рекламных объектов города на 2021 год, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что центральные улицы Пскова и все точки притяжения туристов должны войти в график в первую очередь. «Важно, чтобы работа велась не эпизодично, а планомерно и комплексно, чтобы контролировать ситуацию, видеть реальные результаты работы. Это важно для формирования позитивного примера для последующего распространения в муниципалитеты практики совершенствования внешнего вида населенных пунктов», — подчеркнул губернатор.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в свою очередь отметил, что в городе был принят дизайн-код размещения вывесок и разработана правовая база, регламентирующая деятельность собственников и арендаторов торговых помещений. Он обратил внимание, что новые площадки, которые открываются в Пскове, уже оформлены по новым стандартам.

Оформление остальных объектов, по словам Братчикова, должно быть приведено в соответствие с новыми требованиями до лета. Нарушителей ждут меры административного воздействия.