Порядка одного миллиона рублей направят на ремонт участковых пунктов полиции в Псковской области в 2021 году, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона, которое состоялось 24 марта.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, средства на создание комфортных условий для работы специалистов будут выделены в рамках профильной региональной программы.

«УМВД России по Псковской области решит, в какой последовательности приводить помещения в порядок, исходя из состояния этих участковых пунктов. Важно, чтобы работа велась ежегодно и системно», — отметил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников проконтролировал ситуацию с предоставлением сотрудникам служебного жилья. «Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Глав районов, кто действительно с пониманием отнесся к проблемам обеспечения жильем участковых уполномоченных. Но есть ряд муниципалитетов, которые не могут решить этот вопрос положительно. Коллеги, не относитесь к этой задаче формально», — подчеркнул он и поручил руководителям ряда муниципалитетов взять вопрос на личный контроль и в ближайшее время предоставить варианты решения жилищного вопроса.