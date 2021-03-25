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Общество

Порядка одного миллиона рублей направят на ремонт участковых пунктов полиции в Псковской области

25 марта 2021 года, 10:37

Порядка одного миллиона рублей направят на ремонт участковых пунктов полиции в Псковской области в 2021 году, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона, которое состоялось 24 марта. 

Порядка одного миллиона рублей направят на ремонт участковых пунктов полиции в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, средства на создание комфортных условий для работы специалистов будут выделены в рамках профильной региональной программы.

«УМВД России по Псковской области решит, в какой последовательности приводить помещения в порядок, исходя из состояния этих участковых пунктов. Важно, чтобы работа велась ежегодно и системно», — отметил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников проконтролировал ситуацию с предоставлением сотрудникам служебного жилья. «Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Глав районов, кто действительно с пониманием отнесся к проблемам обеспечения жильем участковых уполномоченных. Но есть ряд муниципалитетов, которые не могут решить этот вопрос положительно. Коллеги, не относитесь к этой задаче формально», — подчеркнул он и поручил руководителям ряда муниципалитетов взять вопрос на личный контроль и в ближайшее время предоставить варианты решения жилищного вопроса.

Порядка одного миллиона рублей направят на ремонт участковых пунктов полиции в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также вопросы со служебным жильем и ремонтом участков поднял руководитель регионального Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Он подчеркнул, что участковые являются связующим звеном между ведомством и населением.

По его словам, полицейские выполняют большой объем работы: за 2020 год было раскрыто значительное количество преступлений, пресечено более 22 тыс. административных правонарушений, рассмотрено более 60 тыс. обращений и заявлений граждан.

Михаил Ведерников в свою очередь заметил, что участковые во время первой и второй волны COVID-19 выполняли большой объем работы. Однако, подчеркнул губернатор, их усилия не прошли зря: они позволили региону пройти эти этапы с наименьшими потерями.

Также участники заседания обсудили меры по повышению эффективности в рамках социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. Они решили активизировать работу по профориентации и трудоустройству этой категории населения.

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