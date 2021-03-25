«Светофор» приглашает псковичей принять участие в «Большом весеннем розыгрыше призов»

В магазине низких цен «Светофор» решили, что весна — это еще один повод порадовать своих покупателей. Теперь псковичи, придя в «Светофор» на ул. Я. Райниса, 53 за покупками, не только смогут приобрести продукты и товары для дома по очень выгодной цене, но и стать участниками «Большого весеннего розыгрыша призов».

Каждый покупатель, совершивший покупку на сумму от 3 000 рублей, на кассе получит купон-заявку на участие в весеннем розыгрыше призов. Всё, что от него требуется — заполнить купон и ждать дня розыгрыша.

Счастливчиков определят 3 апреля. Розыгрыш состоится в магазине, который расположен на ул. Я. Райниса, 53. Начало мероприятия в 12.00.

Победителей ждут призы и подарки от магазина низких цен «Светофор». Среди них — товары для дома, интерьера, сада и огорода.

Купоны можно будет получить, совершая покупки в период с 20 марта по 3 апреля, в «Светофоре» на ул. Я. Райниса.

Время еще есть, но стоит поторопиться - ведь чем больше покупок, тем больше шансов оказаться в списке победителей и уехать из магазина не только с покупками, но и с подарками.

Покупайте продукты без переплаты в магазинах «Светофор», участвуйте в акциях и выигрывайте по-настоящему ценные призы.