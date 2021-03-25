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Происшествия

Около 16 тысяч нарушений противоковидных норм зафиксировали в Псковской области

25 марта 2021 года, 10:24

В Псковской области зарегистрировано около 16 тысяч административных правонарушений санитарно-эпидемических ограничений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Такие данные были озвучены на  координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории региона, которое состоялось 24 марта под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Около 16 тысяч нарушений противоковидных норм зафиксировали в Псковской области

Представители правоохранительных органов отметили, что в большинстве случаев беседы с нарушителями санитарно-эпидемических ограничений носят профилактический характер. Однако, фиксируются и факты систематических нарушений.

«Эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизировалась, есть тенденция к улучшению, но состояние дел достаточно зыбкое. Насколько уверенно мы будем двигаться к очередному этапу снятия ограничений, будет зависеть от того, как граждане соблюдают требования, принятые региональным оперштабом. Действующие проверки считаю нужным сохранить», — отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона призвал усилить контроль над соблюдением санитарно-эпидемических ограничений во время майских праздников, когда количество людей в регионе удваивается. По его мнению, большой наплыв туристов может привести к росту заболеваемости.

В настоящее время рейды проводятся в местах большого скопления людей: на объектах торговли и в общественном транспорте. Полицейские контролируют соблюдение Указа губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

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