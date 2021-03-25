Около 16 тысяч нарушений противоковидных норм зафиксировали в Псковской области

В Псковской области зарегистрировано около 16 тысяч административных правонарушений санитарно-эпидемических ограничений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Такие данные были озвучены на координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории региона, которое состоялось 24 марта под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Представители правоохранительных органов отметили, что в большинстве случаев беседы с нарушителями санитарно-эпидемических ограничений носят профилактический характер. Однако, фиксируются и факты систематических нарушений.

«Эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизировалась, есть тенденция к улучшению, но состояние дел достаточно зыбкое. Насколько уверенно мы будем двигаться к очередному этапу снятия ограничений, будет зависеть от того, как граждане соблюдают требования, принятые региональным оперштабом. Действующие проверки считаю нужным сохранить», — отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона призвал усилить контроль над соблюдением санитарно-эпидемических ограничений во время майских праздников, когда количество людей в регионе удваивается. По его мнению, большой наплыв туристов может привести к росту заболеваемости.

В настоящее время рейды проводятся в местах большого скопления людей: на объектах торговли и в общественном транспорте. Полицейские контролируют соблюдение Указа губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».