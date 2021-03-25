76 новых случаев COVID- 19 добавилось в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 12 тыс. 236) коронавирус диагностировали у 31 человека. 10 инфицированных выявили в Дедовичском районе (всего 686), шесть - в Островском (всего 1 тыс. 750) и пять - в Невельском (всего 1 тыс. 348). В Великих Луках (всего 5 тыс. 880) и Псковском районе (всего 2 тыс. 814) заболели по четыре человека, в Новосокольническом (всего 889), Печорском (всего 646), Себежском (всего 535), Новоржевском (всего 301), Пыталовском (всего 273) и Усвятском (всего 144) – по два. Всего по одному случаю заражения зафиксировали в Опочецком (всего 880), Палкинском (всего 363), Пушкиногорском (всего 303) и Красногородском (всего 197) районах.

С начала пандемии СOVID-19 подтвердился у 33 тыс. 962 человек. Выздоровели от этого заболевания 22 тыс. 944 пациента. Умерли 220 человек.