76 новых случаев COVID- 19 добавилось в Псковской области за сутки

За сутки 24 марта в Псковской области добавилось 76 новых случаев COVID-19 при 66 выздоровевших. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
За сутки 24 марта в Псковской области добавилось 76 новых случаев COVID-19 при 66 выздоровевших. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В Пскове (всего 12 тыс. 236) коронавирус диагностировали у 31 человека. 10 инфицированных выявили в Дедовичском районе (всего 686), шесть - в Островском (всего 1 тыс. 750) и пять - в Невельском (всего 1 тыс. 348). В Великих Луках (всего 5 тыс. 880) и Псковском районе (всего 2 тыс. 814) заболели по четыре человека, в Новосокольническом (всего 889), Печорском (всего 646), Себежском (всего 535), Новоржевском (всего 301), Пыталовском (всего 273) и Усвятском (всего 144) – по два. Всего по одному случаю заражения зафиксировали в Опочецком (всего 880), Палкинском (всего 363), Пушкиногорском (всего 303) и Красногородском (всего 197) районах.
С начала пандемии СOVID-19 подтвердился у 33 тыс. 962 человек. Выздоровели от этого заболевания 22 тыс. 944 пациента. Умерли 220 человек.