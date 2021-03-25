17,5 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от СOVID-19 в Псковской области, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«17,5 тыс. жителей Псковской области сделали обе прививки от коронавируса и защитили себя и своих близких от заболевания», - написал он.

В настоящее время от СOVID-19 прививают более чем в 30 пунктах. Кроме того, вакцинация организована на втором этаже торгового центра «Империал» в Пскове.

Записаться на процедуру можно по единому номеру 122, через портал «Госуслуги», а также по номерам телефонов колл-центров или в регистратуре поликлинических отделений.