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Общество / Здоровье

17,5 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от СOVID-19 в Псковской области

25 марта 2021 года, 09:25

17,5 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от СOVID-19 в Псковской области, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

17,5 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от СOVID-19 в Псковской области

«17,5 тыс. жителей Псковской области сделали обе прививки от коронавируса и защитили себя и своих близких от заболевания», - написал он.

В настоящее время от СOVID-19 прививают более чем в 30 пунктах. Кроме того, вакцинация организована на втором этаже торгового центра «Империал» в Пскове.

Записаться на процедуру можно по единому номеру 122, через портал «Госуслуги», а также по номерам телефонов колл-центров или в регистратуре поликлинических отделений.

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