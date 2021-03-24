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Общество

Учителя из 31 российского региона собрались на форум в Пскове

24 марта 2021 года, 23:21

Педагоги из 31 российского региона принимают участие в первом Всероссийском форуме учителей естественных наук, который стартовал в Пскове, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Учителя из 31 российского региона собрались на форум в Пскове

Форум собрал порядка 200 участников. В программе запланированы: конкурс учителей «Знание – сила», Кикоинские чтения и дискуссии участников форума. Мероприятие продлится до 27 марта. Мероприятие объединяет преподавателей и директоров учебных заведений, представителей науки и сотрудников допобразования.

Форум проходит при поддержке Министерства просвещения России, Академии Минпросвещения, Курчатовского института и администрации Псковской области.

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