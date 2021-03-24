Михаил Ведерников поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником

Губернатор Михаил Ведерников поздравил работников культуры и деятелей искусства Псковской области с наступающим профессиональным праздником, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Глава региона также вручил работникам культуры награды: Благодарность Президента Российской Федерации - Александру Петровичу Роору, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, педагогу дополнительного образования; художественному руководителю духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома.
Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник культуры Псковской области» - Александру Петровичу Роору, а также Валентине Ивановне Зандер, заслуженному работнику культуры Российской Федерации; Таисии Викторовне Кругловой, заведующей отделом хранения монументальной живописи ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник», Наталье Александровне Федоровой, заслуженному работнику культуры РФ, начальнику отдела культуры администрации Себежского района.