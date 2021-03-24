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Культура

Михаил Ведерников поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником

24 марта 2021 года, 22:26

Губернатор Михаил Ведерников поздравил работников культуры и деятелей искусства Псковской области с наступающим профессиональным праздником, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Глава региона также вручил работникам культуры награды: Благодарность Президента Российской Федерации - Александру Петровичу Роору, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, педагогу дополнительного образования; художественному руководителю духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома.

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник культуры Псковской области» -  Александру Петровичу Роору, а также Валентине Ивановне Зандер, заслуженному работнику культуры Российской Федерации; Таисии Викторовне Кругловой, заведующей отделом хранения монументальной живописи ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник», Наталье Александровне Федоровой,  заслуженному работнику культуры РФ, начальнику отдела культуры администрации Себежского района.

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