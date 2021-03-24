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Транспорт / Инфраструктура

Строительство еще одного моста через реку Великую в Пскове планируется начать в этом году

24 марта 2021 года, 17:33

Возведение еще одного моста через реку Великую в Пскове планируется начать в этом году, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 24 марта.

По его словам, работы будут проходить в рамках строительства Северного обхода. Также проект предусматривает строительство путепровода и других искусственных сооружений, скотопрогонов и развязки на пересечении с А-212.

«За год это построить невозможно, не стоит питать себя иллюзиями. У нас сроки пока стоят до 2023 года. Будем прикладывать всяческие усилия», - заявил Борис Елкин и добавил, что все ресурсы для этого есть. В частности, на реализацию проекта предусмотрено порядка 4 млрд рублей на ближайшие два года.

В настоящее время документы на проведение повторных торгов по определению подрядчика находятся на согласовании в Москве. 

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