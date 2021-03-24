Временная переправа через Великую может появиться в Пскове на период реконструкции Ольгинского моста

Временная переправа через реку Великую может появиться в Пскове на период реконструкции Ольгинского моста, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 24 марта.

В настоящее время создание переправы обсуждается с администрацией Пскова. По мнению Елкина, альтернативный временный объезд необходим, потому что реконструкция Ольгинского моста будет продолжительной по времени. «Мы понимаем, что объект будет очень дорогим, капиталоёмким и продолжительным по времени, потому что, действительно, это грандиозное строительство», - отметил он и добавил, что не исключает строительства временного моста, как это делается в Санкт-Петербурге.

Однако, прежде старта работ по реконструкции Ольгинского моста необходимо пройти сложный этап проектирования, а после добиться финансирования. «Будем работать с федеральным центром, потому что деньги будут однозначно неподъёмные для региона. Цифру пока не буду называть, но она сходна с суммами на Северный обход. Больше двух миллиардов. А если мы еще будем делать временный объезд... Тут надо смотреть, в каком створе его делать. У нас везде исторический центр, сложно там что-то подкорректировать. Лично у меня наработки есть, и я хочу ими поделиться с городом, а они уже скажут, где это возможно сделать. Сделаем всё, чтобы временный объезд был. Хотя мы понимаем, что это на 100% не обеспечит тот поток, который сейчас существует. Вдоль реки идут достаточно маленькие улочки. Будем где-то делать одностороннее движение», - уточнил председатель профильного комитета.

Борис Елкин также рассказал, что проектированием ремонта и реконструкции Ольгинского моста занимается псковский проектировщик, на субподряде работает мостовая проектная организация из Санкт-Петербурга.

Среди вариантов проектирования представлены идеи воссоздать в некоторых частях моста исторический облик. «Там представлены интересные арочные конструкции. Понятно, что 100% исторического облика они не воссоздадут, потому что за это время и мост стал шире, и ситуация немного поменялась, и материалы поменялись, но будем стараться максимально его воссоздать», - отметил Елкин.

Сложность этого проекта заключается в непосредственной близости к памятникам архитектуры: с одной стороны моста стоит Анастасиевская часовня, с другой - мост фактически опирается на кремлевскую стену. Соответствующие вопросы проектировщики вместе с городом решают с комитетом по охране объектов культурного наследия, отметил гость эфира.