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Транспорт / Инфраструктура

После реконструкции на Троицком мосту в Пскове будет четыре полосы движения

24 марта 2021 года, 16:42

После реконструкции на Троицком мосту в Пскове будет четыре полосы движения, заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

В настоящее время Троицкий мост имеет две полосы. Однако, машины стараются ехать в три, а где-то и в четыре ряда, отметил гость эфира и добавил, что это приводит к ДТП. В связи с этим, мост планируется расширить и создать четыре полноценные полосы. По словам Елкина, внешний облик моста останется прежним, но изменятся основные конструкции: сейчас они железобетонная, а после будут металлические.

Проектная документация на реконструкцию моста была разработана еще в 2017 году, поэтому работа начнётся сразу после поступления финансирования и проведения конкурсных процедур. Председатель профильного комитета предположил, что это случиться осенью этого года.

«Его не сразу закроют, будет много подготовительных работ, разборка. Мостостроение – всепогодная работа, поэтому, возможно, это будет в какие-то промежутки и зимнего времени», – сообщил Елкин.

Также он отметил, что Троицкий мост находится в предаварийном состоянии. «Долго искали финансирование на данный мост, – подчеркнул Елкин. – Мы ожидаем, что в ближайшее время поступит поддержка из федерального бюджета, предварительные договоренности по этому поводу есть».

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